200 человек погибли в районе «эль-Васта», Газа, за 5 дней

Израильский режим сегодня обстрелял гражданский автомобиль в лагере Насират, в результате чего погибло 2 человека и несколько получило ранения.

В южной части Рафаха в результате артиллерийского обстрела и стрельбы сил оккупации погиб 1 человек и несколько получило ранения.

Истребители Израиля также атаковали жилой дом в лагере эль-Бридж.

Еще один дом в лагере эль-Магази также подвергся авиаударам израильского режима, в результате чего 5 человек погибли.

В районе эль-Басра, недалеко от мечети эль-Салам, расположенной в южной части Газы, был разбомблен дом, в результате чего 2 человека погибли и 6 получили ранения.

Кроме того, новостные источники сообщают, что израильские истребители атаковали группу гражданских лиц в районе Хазаа в восточной части Хан-Юниса, в результате чего 5 человек получили ранения.

СМИ сообщили, что с сегодняшнего утра в Газе погибло 15 человек.

По данным источников, в результате атак израильского режима на район «эль-Васта» за последние 5 дней погибло более 200 человек.