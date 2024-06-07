Новый морской инцидент произошел на западе Йемена

Компания заявила, что вблизи судна, расположенного в 27 морских милях к западу от Мохи, произошли два взрыва.
Ранее также был зафиксирован взрыв вблизи судна, находящегося в 19 морских милях к западу от Мохи.
Тегеран, 7 июня, ИРНА - Британская компания по обеспечению морской безопасности «Embry» сообщила о новом морском инциденте на западе Йемена.
Компания заявила, что вблизи судна, расположенного в 27 морских милях к западу от Мохи, произошли два взрыва.
Ранее также был зафиксирован взрыв вблизи судна, находящегося в 19 морских милях к западу от Мохи.
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