7 июн. 2024 г., 12:20
??????? ID: 85501091
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Новый морской инцидент произошел на западе Йемена

7 июн. 2024 г., 12:20
??????? ID: 85501091
Новый морской инцидент произошел на западе Йемена

Тегеран, 7 июня, ИРНА - Британская компания по обеспечению морской безопасности «Embry» сообщила о новом морском инциденте на западе Йемена.

Компания заявила, что вблизи судна, расположенного в 27 морских милях к западу от Мохи, произошли два взрыва.

Ранее также был зафиксирован взрыв вблизи судна, находящегося в 19 морских милях к западу от Мохи.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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