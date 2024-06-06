Участники МКТ бойкотировали выступление представителя США

Встреча состоялась в четверг во рамках 112-й Международной конференции труда в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Женеве.

На этом заседании Генеральный директор Международной организации труда сказал, что с 7 октября в Газе было уничтожено более 200 тыс. рабочих мест, а 150 тыс. человек на Западном Берегу не получили зарплату. " Рынок труда в секторе Газа почти полностью рухнул, а уровень безработицы достиг около 50%", отметил он.

Постоянный представитель Ирана при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Али Бахрейни, в свою очередь, говоря о продолжающемся геноциде израильского режима в секторе Газа с 7 октября сказал, что рынок труда в Газе рухнул, а трудовые права на этой земле были полностью нарушены.

"Ожидается, что Международная организация труда осудит эти преступления израильского режима в секторе Газа ясным языком и примет конкретные меры для поддержки рабочих и работодателей сектора Газа", заявил постпред Ирана.