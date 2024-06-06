Йемен и исламское сопротивление Ирака провели совместную операцию против Израиля

По его словам, вооруженные силы Йемена провели две совместные военные операции с исламским сопротивлением против сионистского режима. "В первой операции в порту Хайфы были атакованы два корабля с военной техникой, а во второй — корабль, нарушивший запрет на заход в порт Хайфы", уточнил он.

Он добавил, что эти две операции были проведены с использованием ряда дронов, и атаки точно попали в цель.

Представитель вооруженных сил Йемена отметил, что совместная операция в Хайфском порту была проведена в ответ на преступления, совершенные сионистским противником в районе Рафах, и врага ждет беспрецедентных совместных операций в следующий период, чтобы остановить свою преступную и гнусную агрессию против сектора Газа и отменить блокада наших братьев в секторе Газа.