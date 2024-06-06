"В прошлом году в стране было произведено 200 тысяч тонн фисташек, из которых 120 тысяч тонн на сумму от 900 миллионов до 1 миллиарда долларов были экспортированы", сказал он.
Экспорт фисташек из Ирана составил $1 млрд
6 июн. 2024 г., 18:57
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Тегеран, 6 июня. ИРНА — Заместитель председателя Национальной фисташковой ассоциации Ирана Джалил Карбахш сообщил об экспорте фисташек в прошлом иранском году (завершился 20 марта 2024 года) на сумму $1 млрд, отметив, что сейчас фисташки производятся в 27 провинциях страны.
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