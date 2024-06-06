За 1000 дней работы правительства Раиси было произведено 130 миллионов тонн сельхозпродукции

Макрополитика правительства 13-го созыва в сельскохозяйственном секторе при обсуждении реализации модели выращивания, скачка производства на богарных полях, развития земледелия на склоновых землях, развития контрактного земледелия, развития экстерриториального земледелия и наконец, поддержка земледельцев за 2,5 года службы обусловила многие успехи в сельскохозяйственном секторе и обеспечении продовольственной безопасности.

Согласно статистике, из 165 млн гектаров земель страны только 18 млн гектаров пригодны для сельского хозяйства, причем небольшая часть этих плодородных земель относится к первому и второму сорту. Также из-за ограниченности водных ресурсов в стране часть продукции производится внутри страны, а часть годового дефицита поставляется из других стран.

Благодаря проведенной политике и планам объем сельскохозяйственного производства достиг 120-130 миллионов тонн, что означает увеличение более чем на 100 миллионов тонн по сравнению с дореволюционным показателем, увеличившимся в 5 раз.

На сельскохозяйственный сектор, насчитывающий почти 4,5 миллиона прямых бенефициаров, приходится 23,5% занятости в стране, но доля этого сектора в ВВП составляет 11,7%, а инвестиции в этот сектор составляют лишь около 4%.