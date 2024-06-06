6 июн. 2024 г., 15:25
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Палестинские боевики проникли на оккупированные территории

6 июн. 2024 г., 15:25
??????? ID: 85500602
Палестинские боевики проникли на оккупированные территории

Тегеран, 6 июня, ИРНА – СМИ сегодня утром сообщили о проникновении ряда бойцов палестинского Сопротивления на оккупированные территории и их конфликте с военными армии сионистского режима.

В связи с этим армия сионистского режима объявила, что на границе Газы и оккупированных территорий произошел инцидент безопасности.

Радио сионистского режима сообщило, что часов назад группе палестинских боевиков удалось проникнуть на оккупированные территории возле КПП «Карам Абу Салем» в Рафахе.

Израильская армия заявила о возникновении конфликта между ее  военными и палестинскими боевиками в этом районе, а также признала, что в результате столкновения были ранены двое ее военных.

Служба внешней разведки Израиля "Моссад" запретила публикацию подробностей этого провала разведки.

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