Палестинские боевики проникли на оккупированные территории

В связи с этим армия сионистского режима объявила, что на границе Газы и оккупированных территорий произошел инцидент безопасности.

Радио сионистского режима сообщило, что часов назад группе палестинских боевиков удалось проникнуть на оккупированные территории возле КПП «Карам Абу Салем» в Рафахе.

Израильская армия заявила о возникновении конфликта между ее военными и палестинскими боевиками в этом районе, а также признала, что в результате столкновения были ранены двое ее военных.

Служба внешней разведки Израиля "Моссад" запретила публикацию подробностей этого провала разведки.