МИД: Принятие резолюции против Ирана в Совете управляющих МАГАТЭ является неконструктивным

МИД Исламской Республики Иран в своем заявлении резко осудило действия ряда стран по принятию резолюции против Ирана на заседании Совета управляющих МАГАТЭ.

«Исламская Республика Иран признает представление и одобрение этой резолюции политическим и неконструктивным действием, продолжением предыдущей провальной политики некоторых западных стран и попыткой политического злоупотребления международными механизмами против независимых стран», - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что Исламская Республика Иран принимает на себя обязательство продолжить техническое сотрудничество с МАГАТЭ в рамках своих международных прав и обязательств, и на основе Договора о нераспространении ядерного оружия и соглашения о гарантиях.

«Принятие этой резолюции не оказывает влияние на волю Исламской Республики Иран продолжать мирное использование ядерной энергии и реализовать свои планы по развитию ядерной энергетики в соответствии с правами страны согласно соответствующим международным договорам», - отмечается в документе.