Иранский дипломат: Иран не отказывается от своих неотъемлемых прав перед лицом политического давления

«Мы раньше отметили, что принятие резолюции является неконструктивным действием», - сказзал Камалванди в среду, 5 июня, в ответ на вопрос корреспондента ИРНА о мерах Исламской Республики Иран против принятия резолюции в Совете управляющих МАГАТЭ со стороны западных стран.

«С сегодняшнего дня мы приступили к мерам, которые находятся в рамках защиты. Ожидается, что западные страны будут взаимодействовать и сотрудничать вместо злоупотребления международными организациями и оказания давления», - добавил иранский дипломат.