6 июн. 2024 г., 11:14
Journalist ID: 5621
??????? ID: 85500282
T T
0 Persons

Иранский дипломат: Иран не отказывается от своих неотъемлемых прав перед лицом политического давления

6 июн. 2024 г., 11:14
??????? ID: 85500282
Иранский дипломат: Иран не отказывается от своих неотъемлемых прав перед лицом политического давления

Тегеран, 6 июня, ИРНА – В ответ на политические и неконструктивные действия Совета управляющих МАГАТЭ по принятию резолюции против Ирана, представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди, призвал западные страны к взаимодействию и сотрудничеству, подчеркнув, что Тегеран не отказывается от своих неотъемлемых прав перед лицом политического давления.

«Мы раньше отметили, что принятие резолюции является неконструктивным действием», - сказзал Камалванди в среду, 5 июня, в ответ на вопрос корреспондента ИРНА о мерах Исламской Республики Иран против принятия резолюции в Совете управляющих МАГАТЭ со стороны западных стран.

«С сегодняшнего дня мы приступили к мерам, которые находятся в рамках защиты. Ожидается, что западные страны будут взаимодействовать и сотрудничать вместо злоупотребления международными организациями и оказания давления», - добавил иранский дипломат.

0 Persons

??? ???????????

You are replying to: .