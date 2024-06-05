По нашему мнению, Иран полностью выполняет свои обязательства перед Международным агентством по атомной энергии и не нарушает их.

США односторонне вышли из СВПД, и интересно, что они говорили Ирану, что тот должен односторонне соблюдать свои обязательства. Это смешно.

Позиция России состоит в том, чтобы соблюдать СВПД и не требовать друг от друга дополнительных обязательств. Мы призвали Иран сохранять спокойствие и соблюдать СВПД, но всегда думал, как можно продвигать СВПД?

Необходимо найти новые механизмы. Не может быть так, чтобы одно правительство подписало соглашение, а следующее его растоптало - это не соглашение!

Мы видим это и на Украине. Двойные стандарты, которые применяют США и Запад.

Иран выполнил все свои обязательства в рамках СВПД, и я считаю, что Иран имеет законное право на использование ядерной энергии, и Запад должен это признать.

Если Запад продолжит в том же духе, возможно, Иран тоже перестанет выполнять свои обязательства.