Путин: Эпоха односторонности и монополизма в мировой экономике закончилась

Путин в ответ на вопрос Управляющего директора ИРНА на встрече с руководителями мировых информационных агентств сказал:

Американцы должны пересмотреть свой взгляд на мир. Мир основан на сотрудничестве между странами. Мы видим сотрудничество России, Китая, Ирана и других стран. Иран - сильная страна, и никто не должен быть рабом или находиться под властью Запада. Иран и Россия - две развивающиеся страны в экономическом плане, и это то, что беспокоит европейских политиков.

Все европейские страны - маленькие страны, и они не понимают, что происходит хорошего в этой части мира. Китай и Индия - влиятельные страны. Также страны Центральной Азии демонстрируют хорошее экономическое положение.

Эпоха односторонности и монополизма в мировой экономике закончилась. Нужно думать о разнообразии в региональной экономической политике. Это естественный ход событий.

Милитаризация региона и мира - это нехорошо. Американцы думают, что могут контролировать мир, продавая оружие. Коррупция распространилась на Запад.

Продолжение поддержки некоторых империалистических стран неприемлемо. Я считаю, что необходимо провести общий пересмотр.