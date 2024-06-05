Неконструктивный подход некоторых стран-членов, безусловно, нанесет ущерб идентичности МАГАТЭ: Багери

В четверг, Али Багери, исполняющий обязанности министра иностранных дел Исламской Республики Иран, в кулуарах заседания Кабинета министров заявил журналистам, что Иран, будучи влиятельной страной в региональных процессах, всегда участвует в них и привержен своей стабилизирующей роли в качестве региональной ответственности.

Говоря о чрезвычайном заседании министров иностранных дел стран-членов Организации исламского сотрудничества, Багери заявил: "В ходе контактов с несколькими министрами иностранных дел стран-членов ОИС, состоявшихся в последние дни, этот вопрос был снова подчеркнут, и они, соглашаясь с предложением, стремятся заручиться поддержкой других исламских стран".

В отношении вопросов, касающихся Международного агентства по атомной энергии, он отметил: "МАГАТЭ - это техническая организация, и мы ожидаем, что все страны, в том числе страны-члены Совета управляющих, будут действовать в соответствии с техническим подходом МАГАТЭ. Неконструктивный подход некоторых стран-членов к использованию возможностей Агентства для достижения политических целей, безусловно, нанесет ущерб идентичности Агентства, его роли и его специализированным функциям".

Багери продолжил: "Мы всегда призывали различные правительства позволить МАГАТЭ выполнять свои технические и специализированные функции и не превращать его в площадку для политических расчетов из-за неудач и поражений, которые они понесли за пределами МАГАТЭ".

Исполняющий обязанности министра иностранных дел добавил: "Мы всегда имели и имеем в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия и Соглашения о гарантиях многочисленные возможности. В случае необходимости, исходя из интересов страны и приоритетов Организации по атомной энергии, эти возможности будут активированы".