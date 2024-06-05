5 июн. 2024 г., 16:26
Новости ID: 85499801
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Стартовал Петербургский экономический форум; Путин принял глав мировых информагентств

5 июн. 2024 г., 16:26
Новости ID: 85499801
Стартовал Петербургский экономический форум; Путин принял глав мировых информагентств

Москва, 5 июня, ИРНА - Петербургский международный экономический форум стартовал в среду, 5 июня. Мероприятие включает в себя программы в различных сферах, таких как общество, культура и СМИ. В частности, президент России Владимир Путин встретится с руководителями международных СМИ, приглашенными на форум.

Пресс-секретарь президента России (Кремля) заявил, что на сегодняшней встрече Путина с главами мировых информационных агентств будут присутствовать представители как дружественных, так и недружественных России стран.

Дмитрий Песков, ссылаясь на масштабы событий Петербургского международного форума, назвал главной идеей мероприятия сотрудничество, основанное на законе и взаимных интересах в условиях меняющегося мира.

Али Надери, управляющий директор Иранского информационного агентства ИРНА,  прибыл в Санкт-Петербург по официальному приглашению советника президента России для участия в форуме.

Петербургский международный экономический форум продлится до 8 июня. В этот период город станет местом встречи для высокопоставленных лиц и экспертов из разных стран мира.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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