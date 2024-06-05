Стартовал Петербургский экономический форум; Путин принял глав мировых информагентств

Пресс-секретарь президента России (Кремля) заявил, что на сегодняшней встрече Путина с главами мировых информационных агентств будут присутствовать представители как дружественных, так и недружественных России стран.

Дмитрий Песков, ссылаясь на масштабы событий Петербургского международного форума, назвал главной идеей мероприятия сотрудничество, основанное на законе и взаимных интересах в условиях меняющегося мира.

Али Надери, управляющий директор Иранского информационного агентства ИРНА, прибыл в Санкт-Петербург по официальному приглашению советника президента России для участия в форуме.

Петербургский международный экономический форум продлится до 8 июня. В этот период город станет местом встречи для высокопоставленных лиц и экспертов из разных стран мира.