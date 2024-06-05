Израиль использовал запрещенные взрывчатые вещества при атаке на 17 деревень в Ливане

В своем отчете правозащитники отмечают: «Израильская армия с октября прошлого года использовала боеприпасы с белым фосфором против, как минимум, 17 деревень на юге Ливана, что поставило под угрозу жизни мирных жителей и заставило некоторых из них покинуть свои дома».

Согласно отчету, белый фосфор - это химическое вещество, которое используется в артиллерийских снарядах, бомбах и ракетах. При контакте с кислородом он воспламеняется, вызывая сильные ожоги и угрозу летального исхода, а также длительные и тяжелые повреждения органов.