5 июн. 2024 г., 15:16
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Израиль использовал запрещенные взрывчатые вещества при атаке на 17 деревень в Ливане

5 июн. 2024 г., 15:16
??????? ID: 85499740
Израиль использовал запрещенные взрывчатые вещества при атаке на 17 деревень в Ливане

Тегеран, 5 июня, ИРНА - Правозащитная организация заявила, что израильская армия во время нападения на 17 деревень в Ливане использовала снаряды с белым фосфором, применение которого в жилых районах запрещено во всем мире.

В своем отчете правозащитники отмечают: «Израильская армия с октября прошлого года  использовала боеприпасы с белым фосфором против, как минимум, 17 деревень на юге Ливана, что поставило под угрозу жизни мирных жителей и заставило некоторых из них покинуть свои дома».

Согласно отчету, белый фосфор - это химическое вещество, которое используется в артиллерийских снарядах, бомбах и ракетах. При контакте с кислородом он воспламеняется, вызывая сильные ожоги и  угрозу летального исхода, а также  длительные и тяжелые повреждения органов.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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