ФАО пытается превратить Иран в центр продовольственной безопасности стран региона

Хушанг Мохаммади в кулуарах 34-го заседания Исполнительного комитета СИРДАП (EC-34) в Таиланде, во время встречи с директором СИРДАП, подчеркнул приверженность Исламской Республики Иран к более тесному и растущему сотрудничеству с СИРДАП и добавил: «В ходе встреч с заместителем Генерального секретаря ФАО и директором Центра комплексного развития сельских районов Азии и Тихого океана (СИРДАП) было предложено, учитывая разработку документа о продовольственной безопасности, основанной на научных знаниях, в нашей стране, сделать Исламскую Республику Иран центром продовольственной безопасности стран региона».

Заместитель министра сельского хозяйства по вопросам развития управления и человеческих ресурсов отметил, что данное предложение было встречено с одобрением и что оно будет включено в повестку дня дискуссий ФАО.

Он подчеркнул, что «если это произойдет и ФАО окажет необходимую поддержку, наша страна сможет активизировать производственные подразделения, обеспечивающие продовольственную безопасность стран региона».