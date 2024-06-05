5 июн. 2024 г., 13:25
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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ФАО пытается превратить Иран в центр продовольственной безопасности стран региона

5 июн. 2024 г., 13:25
??????? ID: 85499584
ФАО пытается превратить Иран в центр продовольственной безопасности стран региона

Тегеран, 5 июня, ИРНА – Заместитель министра сельского хозяйства по вопросам развития управления и человеческих ресурсов заявил, что Иран в сотрудничестве с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) станет центром продовольственной безопасности региона.

Хушанг Мохаммади в кулуарах 34-го заседания Исполнительного комитета СИРДАП (EC-34) в Таиланде, во время встречи с директором СИРДАП, подчеркнул приверженность Исламской Республики Иран к более тесному и растущему сотрудничеству с СИРДАП и добавил: «В ходе встреч с заместителем Генерального секретаря ФАО и директором Центра комплексного развития сельских районов Азии и Тихого океана (СИРДАП) было предложено, учитывая разработку документа о продовольственной безопасности, основанной на научных знаниях, в нашей стране, сделать Исламскую Республику Иран центром продовольственной безопасности стран региона».

Заместитель министра сельского хозяйства по вопросам развития управления и человеческих ресурсов отметил, что данное предложение было встречено с одобрением и что оно будет включено в повестку дня дискуссий ФАО.

Он подчеркнул, что «если это произойдет и ФАО окажет необходимую поддержку, наша страна сможет активизировать производственные подразделения, обеспечивающие продовольственную безопасность стран региона».

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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