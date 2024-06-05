ХАМАС: Соглашение должно включить постоянное перемирие и вывод оккупантов из Газы

Об этом заявил один из лидеров палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан во вторник вечером на пресс-конференции в Бейруте.

«Мы уведомили катарских братьев о предложении, полученном от посредников, и в то же время объявили о своем согласии», - отметил Хамдан.

«Мы получили предложение от посредников 5 мая и объявили о своем согласии 6 мая, однако Израиль на это не отреагировал», - уточнил он.

Отметив, что заявления Израиля не обеспечивают установления постоянного перемирия и полного вывода войск из сектора Газа, лидер ХАМАСа пояснил, что позиция Израиля не соответствует заявлениям президента США.

«Оккупанты даже не понюхают своих пленных, за исключением того случая, если на основе соглашения о справедливом обмене наши пленники будут освобождены», - подчеркнул член политбюро движения, отметив, что оккупантам нужен только один этап, на котором они заберут своих пленных, а затем возобновят войну.