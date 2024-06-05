5 июн. 2024 г., 12:25
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Новости ID: 85499233
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"Хезболла" атаковала Израиль беспилотниками и ракетами

5 июн. 2024 г., 12:25
Новости ID: 85499233
"Хезболла" атаковала Израиль беспилотниками и ракетами

Тегеран, 5 июня, ИРНА – Ливанское движение "Хезболла" заявило во вторник о шести ракетных обстрелах и атаках беспилотников на цели армии сионистского режима на севере Израиля и Голанских высотах.

"Хезболла" в заявлении объявила, что в поддержку палестинского народа в секторе Газа и в поддержку его сопротивления бойцы Хезболлы обстреляли казармы в поселении "Рамим".

В другом заявлении "Хезболла" сообщила об атаке беспилотников в месте дислокации офицеров и бойцов Израиля на военной базе "Маале-Голани" на Голанских высотах.

Ракетный удар по месту сбора военных сионистского режима в лесных массивах вокруг сионистского поселения "Натуа" на севере оккупированной Палестины стал третьей операцией "Хезболлы".

Ракетный удар по месту сбора оккупационных войск в районе "Аль-Тайхат", артиллерийский удар по военно-морской базе Израиля поблизости от мыса Рас-эн-Накура, а также артиллерийский удар по скоплению сионистских солдат вокруг сионистского поселения "Бараам" входят в число других операций движения "Хезболла".

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