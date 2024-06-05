"Хезболла" атаковала Израиль беспилотниками и ракетами

"Хезболла" в заявлении объявила, что в поддержку палестинского народа в секторе Газа и в поддержку его сопротивления бойцы Хезболлы обстреляли казармы в поселении "Рамим".

В другом заявлении "Хезболла" сообщила об атаке беспилотников в месте дислокации офицеров и бойцов Израиля на военной базе "Маале-Голани" на Голанских высотах.

Ракетный удар по месту сбора военных сионистского режима в лесных массивах вокруг сионистского поселения "Натуа" на севере оккупированной Палестины стал третьей операцией "Хезболлы".

Ракетный удар по месту сбора оккупационных войск в районе "Аль-Тайхат", артиллерийский удар по военно-морской базе Израиля поблизости от мыса Рас-эн-Накура, а также артиллерийский удар по скоплению сионистских солдат вокруг сионистского поселения "Бараам" входят в число других операций движения "Хезболла".