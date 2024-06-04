4 июн. 2024 г., 16:54
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Министерство образования Палестины: 15 тыс. детей погибли в секторе Газа

4 июн. 2024 г., 16:54
??????? ID: 85498864
Министерство образования Палестины: 15 тыс. детей погибли в секторе Газа

Тегеран, 4 июня. ИРНА — Министерство образования Палестины сообщило о гибели более 15 000 детей, проживающих в секторе Газа в результате ударов сионистского режима.

Министерство образования Палестины в своем заявлении, опубликованном во вторник заявило, что большинство детей, погибших после 7 октября 2023 года были учениками школ и детских садов.

Согласно заявлению, за тот же период израильские силы на Западном Берегу убили 64 школьников.

Палестинское министерство образования заявило, что дети являются наибольшими жертвами преступлений сионистского режима в секторе Газа, и они понесли тяжелые потери в результате этой войны.

"С начала войны против сектора Газа 620 тыс. школьников и 88 тыс. студентов были лишены образования, и большинство из них получили психические и физические травмы", отмечается в заявлении.

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