При администрации президента Раиси показатели промышленного сектора выросли в 3 раза

Анализ индекса цен производителей (PPI) в промышленном секторе и его основных подотраслей в период 1395-1402 гг. (по солнечному календарю) показывает, что инфляция в этом секторе достигла с 56,8% в 1399 г. до 29,9% в 1402 г., т.е. значительно снизилась.

Последняя статистика Центрального Банка Ирана показывает трехкратный рост промышленного сектора при правительстве 13-го созыва. Согласно данному отчету, средний квартальный рост промышленного сектора с начала работы правительства 13-го созыва до конца осени 1402 года составил 6,7%. , в то время как средний рост промышленного сектора за восемь лет правительств 11-го и 12-го созывов составил лишь 2%.

Анализ промышленной статистики, проведенный Статистическим центром Ирана и Центральным Банком страны, свидетельствует о том, что рост промышленного производства увеличился с 3,3% в 1400 г. до 9,5% в 1401 г. Это показывает рост в 2,9 раза, что является новым пределом за последние 10 лет.