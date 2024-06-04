4 июн. 2024 г., 12:22
Journalist ID: 5621
Новости ID: 85498681
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В США прокомментировали заявления Багери об обмене сообщениями между Тегераном и Вашингтоном

4 июн. 2024 г., 12:22
Новости ID: 85498681
В США прокомментировали заявления Багери об обмене сообщениями между Тегераном и Вашингтоном

Нью-Йорк, 4 июня, ИРНА – США имеют возможность отправлять сообщения всякий раз, когда обеспечиваются их национальные интересы, сказал официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер в ответ на заявления исполняющего обязанности главы МИД Ирана Али Багери кани по поводу обмена сообщениями между Тегераном и Вашингтоном.

«Что касается обмена сообщениями между Ираном и США, то исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани сказал, что обмен сообщениями продолжается. Подтверждаете ли вы такие заявления?», - спросил корреспондент официального представителя Госдепа США на пресс-конференции, проведённого в понедельник по местному времени.

«Мы всегда объявляли, что обладаем необходимыми способностями отправлять сообщения Ирану, и мы делаем это, когда это будет в наших интересах», - ответил Миллер на вопрос корреспондента, отказавшись подтвердить слова Багери Кани.

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