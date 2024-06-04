В США прокомментировали заявления Багери об обмене сообщениями между Тегераном и Вашингтоном

«Что касается обмена сообщениями между Ираном и США, то исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани сказал, что обмен сообщениями продолжается. Подтверждаете ли вы такие заявления?», - спросил корреспондент официального представителя Госдепа США на пресс-конференции, проведённого в понедельник по местному времени.

«Мы всегда объявляли, что обладаем необходимыми способностями отправлять сообщения Ирану, и мы делаем это, когда это будет в наших интересах», - ответил Миллер на вопрос корреспондента, отказавшись подтвердить слова Багери Кани.