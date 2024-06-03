Отношения Ирана и Саудовской Аравии движутся в правильном направлении, заявил Багери

Али Багери, Исполняющий обязанности министра иностранных дел Исламской Республики Иран, который находится в Ливане, после второго раунда переговоров с министром иностранных дел Ливана ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции в посольстве Ирана в Бейруте.

Багери в ответ на вопрос сказал: "Отношения Ирана и Саудовской Аравии находятся на правильном пути. С момента официального возобновления отношений между двумя странами было предпринято много серьезных и эффективных действий и усилий по расширению связей в различных областях".

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана добавил: "Иран и Саудовская Аравия имеют твердое намерение взаимодействовать и сотрудничать друг с другом, наряду с другими странами региона, чтобы создать мирный регион".

Багери, упомянув недавние переговоры с министром иностранных дел Саудовской Аравии, сказал: "В ходе этих переговоров мы обсуждали последние события в Палестине и недавние преступления сионистского режима в Газе и Рафахе, и обе стороны подчеркнули необходимость принятия эффективных, серьезных и результативных мер для оказания помощи палестинскому народу и прекращения этих преступлений".