Регистрация кандидатов на президентские выборы завершилась

Дверь Центральной избирательной штаб-квартиры была закрыта в конце последнего дня регистрации.

Регистрация кандидатов началась 29 мая и завершилась сегодня в 18:00. После этого Совет стражей в течение семи дней будет рассматривать квалификацию кандидатов, и их имена будут опубликованы 11 июня.

Предвыборная кампания кандидатов на пост президента также начнется 12 июня и продлится до 27 июня, и, наконец, 28 июня состоятся четырнадцатые президентские выборы, на которых будет избран девятый президент, напрямую избранный народом.