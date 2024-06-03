3 июн. 2024 г., 20:47
Новости ID: 85498413
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Регистрация кандидатов на президентские выборы завершилась

3 июн. 2024 г., 20:47
Новости ID: 85498413
Регистрация кандидатов на президентские выборы завершилась

Тегеран, 3 июня, ИРНА - С закрытием двери Центральной избирательной штаб-квартиры завершилась регистрация кандидатов на президентские выборы 14 созыва в стране.

Дверь Центральной избирательной штаб-квартиры была закрыта в конце последнего дня регистрации.

Регистрация кандидатов началась 29 мая и завершилась сегодня в 18:00. После этого Совет стражей в течение семи дней будет рассматривать квалификацию кандидатов, и их имена будут опубликованы 11 июня.

Предвыборная кампания кандидатов на пост президента также начнется 12 июня и продлится до 27 июня, и, наконец, 28 июня состоятся четырнадцатые президентские выборы, на которых будет избран девятый президент, напрямую избранный народом.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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