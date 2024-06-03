Палестинцы поставили сионистский режим в тупик операцией "Буря Аль-Аксы"

Такое заявление сделал великий лидер Исламской революции аятолла Хаменеи в ходе своего выступления на 35-й церемонии годовщины кончины имама Хомейни.

Аятолла Хаменеи сказал, что ежегодная эта масштабная встреча имеет важную цель для иранского народа - возобновить память о великом Имаме и использовать уроки Имама для продвижения страны, управления страной и достижения высоких целей революции.

Он сказал, что «различные аспекты выдающейся, уникальной личности великого Имама сами по себе являются уроками для нас».

«Сегодня хочу с точки зрения великого Имама говорить о двух важных событиях, произошедших с прошлого июня по сегодняшний день. Одно - это палестинский вопрос, который сегодня стал главной проблемой мира и начался с мощного народного нападения, последствия которого до сих пор удерживают внимание мира и сделали его главной проблемой мира», - заявил он.

Верховный лидер революции сказал, что «другое - это горькая утрата нашего дорогого и ценного президента, что является большим событием, имеющим последствия, как во внутренней, так и на международной арене. Гибель нашего президента и его спутников считается одним из важных вопросов истории революции».

В другой части своего выступления он сказал, что то, что предсказывал Имам о будущем Палестины, сейчас осуществляется.

«Имам говорил, что сами палестинцы должны на практике отстаивать свои права и заставить сионистский режим отступить. Операция "Аль-Акса" в прошлом году была точно тем, что требовалось региону. Наш регион нуждался в этой операции, и она была ответом на эту потребность», - отметил он.

Аятолла Хаменеи подчеркнул, что эта операция нанесла решающий удар по сионистскому режиму, и этот режим в результате этого удара оказался в таких обстоятельствах, из которых не сможет выбраться.

Верховный лидер революции добавил, что Операция 7 октября аннулировал тщательно разработанный план врага.

По его словам, «жестокая атака сионистского режима - это нервная реакция на срыв их плана. Он не знает, понимали ли палестинские командиры, что они делают великое дело, но то, что они сделали, не могло быть заменено ничем другим. Они сорвали большой международный заговор для Ближнего Востока операцией Аль-Аксы».

Он сказал, что Операция Аль-Аксы произошла в правильное время и поставил сионистский режим на путь упадка и уничтожения.

Аятолла Хаменеи, указав на то, что операция "Буря Аль-Аксы" загнала сионистов в угол и не оставила им пути к спасению, заявил: «Не стоит полагаться на примирительные переговоры».

Аятолла Хаменеи добавил: «Сионистский режим приближается к концу, и люди во всем мире это видят».

Он продолжил, почтив память жертв авиакатастрофы с президентским вертолетом, сказав: «дорогой и трудолюбивый Президент и его спутники были достойными и верующими людьми, которые пали смертью храбрых, служа народу».

Аятолла Хаменеи, указав на массовое участие людей в похоронной процессии Президента и его спутников, сказал: «То, что глава государства был изъят из рук народа, а миллионы людей вышли на улицы, является национальным достоянием, чего нет ни в одной точке мира».

Он добавил: «Раиси был воплощением лозунгов Революции, и когда люди его восхваляют, они на самом деле демонстрируют свою преданность революционным лозунгам».

В заключение Аятолла Хаменеи, упомянув о грядущих выборах, сказал: «Эти выборы - это плодотворное явление, и если, если угодно Аллаху, они будут проведены успешно, с величием и великолепием, это станет великим достижением для иранского народа».