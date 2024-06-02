Древний город Харире на остове Киш будет внесен в список ИСЕСКО

"55 исламских стран мира являются членами ИСЕСКО, и внесение тысячелетнего древнего города Харире в список этой организации сыграет значительную роль в ускорении его внесения в список ЮНЕСКО", сказал Адибан.

Он отметил, что уже готовятся необходимые документы для мировой регистрации этого исторического города.

"Ежегодно этот исторический город посещают тысячи туристов, а его внесение во всемирное наследие ЮНЕСКО сыграет значительную роль в привлечении иностранных туристов в регион", сказал он.

Древний тысячелетний город Харире расположен на севере острова Киш и был внесен в список национального наследия Ирана в 1997 году.