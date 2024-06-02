2 июн. 2024 г., 17:00
Journalist ID: 2177
??????? ID: 85497667
T T
0 Persons

Древний город Харире на остове Киш будет внесен в список ИСЕСКО

2 июн. 2024 г., 17:00
??????? ID: 85497667
Древний город Харире на остове Киш будет внесен в список ИСЕСКО

Тегеран, 2 июня. ИРНА — Древний город Харире на остове Киш в декабре текущего года будет внесен в список Организация исламского мира образования, науки и культуры (ИСЕСКО). Об этом заявил глава управления туризма свободной торговой зоны Киш Мехди Адибан.

"55 исламских стран мира являются членами ИСЕСКО, и внесение тысячелетнего древнего города Харире в список этой организации сыграет значительную роль в ускорении его внесения в список ЮНЕСКО", сказал Адибан.

Он отметил, что уже готовятся необходимые документы для мировой регистрации этого исторического города.

"Ежегодно этот исторический город посещают тысячи туристов, а его внесение во всемирное наследие ЮНЕСКО сыграет значительную роль в привлечении иностранных туристов в регион", сказал он.

Древний тысячелетний город Харире расположен на севере острова Киш и был внесен в список национального наследия Ирана в 1997 году.

0 Persons

??? ???????????

You are replying to: .