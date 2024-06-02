Министр дорорг: Иран – страна логистических и транзитных возможностей

Об этом заявил министр в воскресенье на церемонии открытия и эксплуатации морских и портовых проектов 6 прибрежных провинций в режиме видеоконференции в Министерстве дорог и городского развития.

Он отметил, что президент Ирана Эбрахим Раиси поддерживал развитие морской экономики отметив, что она была подчеркнута в политике Верховного лидера исламской революции аятоллы Али Хаменеи и это одна из надежд на будущее развитие страны.

Министр дорог и городского развития далее упомянул рост автомобильного транспорта на 58% в прошлом иранском году. " За первые два месяца текущего года зафиксирован рост морского транзита на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о том, что транзитная инфраструктура страны развивается с каждым днем", отметил Базрпаш.