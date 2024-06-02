2 июн. 2024 г., 16:46
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Новости ID: 85497651
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Министр дорорг: Иран – страна логистических и транзитных возможностей

2 июн. 2024 г., 16:46
Новости ID: 85497651
Министр дорорг: Иран – страна логистических и транзитных возможностей

Тегеран, 2 июня. ИРНА — Министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш заявил, что Иран является страной логистических и транзитных возможностей, призвав развивать инфраструктуру страны в сфере транспорта особенно с использованием ресурсов частного сектора.

Об этом заявил министр в воскресенье на церемонии открытия и эксплуатации морских и портовых проектов 6 прибрежных провинций в режиме видеоконференции в Министерстве дорог и городского развития.

Он отметил, что президент Ирана Эбрахим Раиси поддерживал развитие морской экономики отметив, что она была подчеркнута в политике Верховного лидера исламской революции аятоллы Али Хаменеи и это одна из надежд на будущее развитие страны.

Министр дорог и городского развития далее упомянул рост автомобильного транспорта на 58% в прошлом иранском году. " За первые два месяца текущего года зафиксирован рост морского транзита на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о том, что транзитная инфраструктура страны развивается с каждым днем", отметил Базрпаш.

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