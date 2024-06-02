Ульянов предупредил евротройку о последствиях любой антииранской резлюции

"Завтра начнется июньская сессия Совета управляющих МАГАТЭ. Тишины не обещает. Можно внести антииранскую резолюцию. Надеюсь, этого не произойдет. Такая резолюция по определению не может принести положительных результатов, но может серьезно ухудшить ситуацию", написал дипломат на своей странице в «X».