"Завтра начнется июньская сессия Совета управляющих МАГАТЭ. Тишины не обещает. Можно внести антииранскую резолюцию. Надеюсь, этого не произойдет. Такая резолюция по определению не может принести положительных результатов, но может серьезно ухудшить ситуацию", написал дипломат на своей странице в «X».
Ульянов предупредил евротройку о последствиях любой антииранской резлюции
2 июн. 2024 г., 14:38
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Тегеран, 2 июня. ИРНА — Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил надежду, что антииранская резолюция европейской тройки (Великобритания, Франция и Германия) не будет рассматриваться на завтрашнем заседании Совета управляющих, поскольку "это серьезно ухудшит ситуацию".
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