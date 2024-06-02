Разочарование Зеленского участием лидеров мировых держав в украинском саммите мира

По его словам, в случае отказа американского президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина от участия в мирном саммите в Швейцарии, который пройдет 15-16 июня, встреча не принесет желаемого «Киеву» результата.

Ранее Зеленский пригласил американского лидера и председателя КНР Си Цзиньпина присоединиться к мирному саммиту в Швейцарии, призвав их «проявить лидерство в приближении мира — действительно мира, а не паузы между ударами».

Однако Си Цзиньпин отказался от участия в саммите мира Зеленского, а президент США пока не отвечал на приглашение президента Украины.