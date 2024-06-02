2 июн. 2024 г., 14:28
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Разочарование Зеленского участием лидеров мировых держав в украинском саммите мира

2 июн. 2024 г., 14:28
??????? ID: 85497476
Разочарование Зеленского участием лидеров мировых держав в украинском саммите мира

Тегеран, 2 июня. ИРНА — Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Азиатском саммите по безопасности «Диалог Шангри-Ла» заявил, что не надеется на участие крупных держав в саммите мира Украины, который пройдет в Швейцарии.

По его словам, в случае отказа американского президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина от участия в мирном саммите в Швейцарии, который пройдет 15-16 июня, встреча не принесет желаемого «Киеву» результата.

Ранее Зеленский пригласил американского лидера и председателя КНР Си Цзиньпина присоединиться к мирному саммиту в Швейцарии, призвав их «проявить лидерство в приближении мира — действительно мира, а не паузы между ударами».

Однако Си Цзиньпин отказался от участия в саммите мира Зеленского, а президент США пока не отвечал на приглашение президента Украины.

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