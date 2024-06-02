2 июн. 2024 г., 14:13
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Новости ID: 85497446
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Предоставление Палестине права членства в ВОЗ является историческим решением

2 июн. 2024 г., 14:13
Новости ID: 85497446
Предоставление Палестине права членства в ВОЗ является историческим решением

Тегеран, 2 июня. ИРНА — Представительство Ирана в штаб-квартире ООН в Женеве назвало решение Всемирной организации здравоохранения предоставить Палестине членство в этой организации "историческим решением".

"Решение Всемирной организации здравоохранения на 77-й ассамблее этой организации по предоставлению права членства Палестине являются историческим решением", заявили в представительстве Ирана при ООН в Женеве.

Представительство Ирана отметило, что это решение позволяет Палестине пользоваться более широкими правами на участие, включая равное участие с другими членами, право делать заявления и вносить предложения.

"Специализированные учреждения Организации Объединенных Наций должны последовать шагам Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и сыграть свою роль в устранении этой исторической несправедливости, приняв просьбу Палестины", заявили в иранском представительстве.

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