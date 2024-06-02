Предоставление Палестине права членства в ВОЗ является историческим решением

"Решение Всемирной организации здравоохранения на 77-й ассамблее этой организации по предоставлению права членства Палестине являются историческим решением", заявили в представительстве Ирана при ООН в Женеве.

Представительство Ирана отметило, что это решение позволяет Палестине пользоваться более широкими правами на участие, включая равное участие с другими членами, право делать заявления и вносить предложения.

"Специализированные учреждения Организации Объединенных Наций должны последовать шагам Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и сыграть свою роль в устранении этой исторической несправедливости, приняв просьбу Палестины", заявили в иранском представительстве.