1 июн. 2024 г., 18:52
Новости ID: 85496513
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Альбом иранского музыканта вошел в топ-10 лучших в мире

1 июн. 2024 г., 18:52
Новости ID: 85496513
Альбом иранского музыканта вошел в топ-10 лучших в мире

Тегеран, 1 июня, ИРНА - Альбом "Лука" композитора Мохсена Шеаифиана был выбран журналом Songlines одним из 10 лучших альбомов в мире в категории волынки в мае 2024 года.

Журнал "Songlines" - это музыкальное издание, охватывающее мировые музыкальные направления, которое публикуется в Великобритании в электронном и печатном виде. Основными направлениями деятельности журнала являются: представление музыкальных произведений разных жанров, от старинных до современных, выбор лучших музыкальных альбомов мира, знакомство с артистами и вручение ежегодных премий.

Альбом "Лука" Мохсена Шерифиана был выбран журналом одним из 10 лучших альбомов в мире в категории волынки (багпайп) в мае 2024 года.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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