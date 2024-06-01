Альбом иранского музыканта вошел в топ-10 лучших в мире

Журнал "Songlines" - это музыкальное издание, охватывающее мировые музыкальные направления, которое публикуется в Великобритании в электронном и печатном виде. Основными направлениями деятельности журнала являются: представление музыкальных произведений разных жанров, от старинных до современных, выбор лучших музыкальных альбомов мира, знакомство с артистами и вручение ежегодных премий.

Альбом "Лука" Мохсена Шерифиана был выбран журналом одним из 10 лучших альбомов в мире в категории волынки (багпайп) в мае 2024 года.