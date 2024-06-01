Багери: Фальшивое сдерживание Израиля исчезло благодаря операции "Истинное обещание"

«Сегодня самым важным вопросом в мире является могущественная и угнетённая Газа», - отметил исполняющий обязанности главы МИД сегодня утром на международной конференции "Газа – стойкая угнетенная", проходящая в центре международных конференций Телекомпании Ирана при участии различных отечественных и иностранных личностей.

«Операция "Буря Аль-Аксы" является поворотным пунктом в истории Палестины и на пути незаконного существования сионистского режима, - сказал Багери. - У этого режима было два варианта: сдаваться или противостоять движению Сопротивления. Сегодня, когда он принимал решение противостоять движению Сопротивления, его положение с каждым днем ухудшается».

«В тот день, когда началась операция "Буря Аль-Аксы", ни одна страна не разорвала свои отношения с сионистским режимом, но сегодня это произошло», - добавил иранский дипломат.

В заключение Багери подчеркнул, что Исламская Республика Иран продолжает поддерживать движение Сопротивления в регионе, и эта поддержка не относиться исключительно к Ирану.