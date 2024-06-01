Иран резко осудил новые санкции ЕС

Отметив, что Европейский Союз в минувшие месяцы пребывал в бездействии и был пассивен в борьбе с гуманитарной катастрофой в Газе и Палестине, в результате чего подвергался критике со стороны европейской общественности и людей по всему миру, Канани заявил: «ЕС в очередной раз вместо того, чтобы сосредоточиться на военных преступлениях сионистского режима в Газе, наказать и ввести санкции против этого преступного режима, включил в свой список санкций ряд иранских организаций и чиновников, ведущих борьбу с терроризмом и обеспечением стабильной безопасности в регионе».

«Вызывает сожаление то, что ЕС, под предлогом неоднократных, абсурдных и необоснованных обвинений, и, игнорируя реалии Западной Азии и продолжая свой провальный и неэффективный подход, снова прибегнул к устаревшему и неэффективному инструменту санкций против могущественного Ирана, и предпочел удовлетворение сионистского режима и США интересам Евросоюза и европейских народов», - добавил иранский дипломат.