31 мая 2024 г., 21:11
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Генсек Хезболлы призвал приложить все усилия, чтобы уничтожить раковую опухоль Израиля

31 мая 2024 г., 21:11
??????? ID: 85495451
Генсек Хезболлы призвал приложить все усилия, чтобы уничтожить раковую опухоль Израиля

Тегеран, 31 мая. ИРНА — Наша религиозная, юридическая, моральная и гуманитарная позиция заключается в том, что мы должны круглосуточно приложить все свои усилия, чтобы искоренить раковую опухоль Израиля в регионе.

Об этом заявил в пятницу генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла, выразив соболезнования в связи со смертью аятоллы шейха Али Корани.

"Мы заявляем о полной солидарности с народом и армией Йемена против американской и британской агрессии", добавил он.

"Биньямин Нетаньяху ухудшит положение сионистского режима своей настойчивостью в вопросе войны. Глава центрального банка сионистского режима, руководители армии и высшие военные чиновники говорят о катастрофе и кризисе внутри этого режима", скахал глава Хезболлы, добавив, что битва за Газу — это экзистенциальная битва, поэтому поражение сионистского режима в этой битве будет иметь огромные последствия во всех областях всего региона.

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