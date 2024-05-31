Генсек Хезболлы призвал приложить все усилия, чтобы уничтожить раковую опухоль Израиля

Об этом заявил в пятницу генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла, выразив соболезнования в связи со смертью аятоллы шейха Али Корани.

"Мы заявляем о полной солидарности с народом и армией Йемена против американской и британской агрессии", добавил он.

"Биньямин Нетаньяху ухудшит положение сионистского режима своей настойчивостью в вопросе войны. Глава центрального банка сионистского режима, руководители армии и высшие военные чиновники говорят о катастрофе и кризисе внутри этого режима", скахал глава Хезболлы, добавив, что битва за Газу — это экзистенциальная битва, поэтому поражение сионистского режима в этой битве будет иметь огромные последствия во всех областях всего региона.