И.о. главы МИД Ирана: поддержка палестинского народа – долг мусульман

Багери Кани на переговорах с министром иностранных дел Саудовской Аравии поблагодарил коллегу за слова соболезнования, выраженные после гибели президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД страны Хоссейна Амира Абдоллахияна.

"Жестокие нападения Израиля на Рафах добавили еще одну позорную страницу в список злобных и жестоких преступлений сионистского режима, а Израиль потерпел беспрецедентные неудачи на всех международных аренах, включая политическую, международно-правовую и публичную дипломатию", отметил Багери Кани. — " В то же время он пытается компенсировать это преступностью в Рафахе".

Касаясь трагических событий в Газе и регионе Рафах, министр иностранных дел Саудовской Аравии заявил, что Израиль не знает границ для своих преступных действий.