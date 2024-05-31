31 мая 2024 г., 21:01
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Новости ID: 85495447
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И.о. главы МИД Ирана: поддержка палестинского народа – долг мусульман

31 мая 2024 г., 21:01
Новости ID: 85495447
И.о. главы МИД Ирана: поддержка палестинского народа – долг мусульман

Тегеран, 31 мая. ИРНА — Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни во время телефонного разговора с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом поддержка угнетенного палестинского народа в секторе Газа и особенно в Рафахе — религиозный долг всех мусульман.

Багери Кани на переговорах с министром иностранных дел Саудовской Аравии поблагодарил коллегу за слова соболезнования, выраженные после гибели президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД страны Хоссейна Амира Абдоллахияна.

"Жестокие нападения Израиля на Рафах добавили еще одну позорную страницу в список злобных и жестоких преступлений сионистского режима, а Израиль потерпел беспрецедентные неудачи на всех международных аренах, включая политическую, международно-правовую и публичную дипломатию", отметил Багери Кани. — " В то же время он пытается компенсировать это преступностью в Рафахе".

Касаясь трагических событий в Газе и регионе Рафах, министр иностранных дел Саудовской Аравии заявил, что Израиль не знает границ для своих преступных действий.

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