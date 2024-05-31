31 мая 2024 г., 18:46
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Новости ID: 85495398
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Израильские СМИ сообщили об увеличении числа самоубийств среди сионистских солдат

31 мая 2024 г., 18:46
Новости ID: 85495398
Израильские СМИ сообщили об увеличении числа самоубийств среди сионистских солдат

Тегеран, 31 мая. ИРНА — Израильская газета «Едиот Аарнот» сообщил о высоком уровне дезертирства среди израильских военнослужащих, добавив, что среди них ужасно растёт число самоубийств.

Данные, полученные в результате опроса, проведенного отделом кадров Генерального штаба израильской армии, показывают, что наблюдается тревожное снижение готовности армейских офицеров продолжать военную службу.

Так, число офицеров, желающих продолжить военную службу упало до 42% по сравнению с 49% до начала войны в Газе.

Высокопоставленный офицер сионистского режима, имя которого не разглашается, заявил, что одной из причин этого являются сложные задачи, возложенные на армию, а факт неспособности ее невыполнения отдаляет солдат от армии и раздражает их.

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