МИД Ирана прокомментировал удары США и Великобритании по Йемену

Официальный представитель Министерства иностранных дел решительно осудил вчерашние нападения США и Англии на районы городов Сана и Ходейда в Йемене, которые привели к гибели и ранениям десятков йеменцев.

"Агрессивное нападение Соединенных Штатов и Великобритании на Йемен и нападения на граждан и мирных жителей, одновременно с продолжающейся неограниченной поддержкой этих двух стран военных преступлений и геноцида сионистского режима против сектора Газа и города Рафах осуществляются с целью распространения нестабильности в регионе и предотвращения поддержки народа и правительства Йемена угнетенной палестинской нации", сказал он.

Он назвал продолжающееся нарушение суверенитета и территориальной целостности Йемена и нападения на граждан этой страны ярким примером нарушения международных законов и правил, а также нарушения прав человека. "США и Англия несут ответственность за последствия этих преступлений против йеменского народа", отметил Канаани.