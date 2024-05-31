31 мая 2024 г., 15:12
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Новости ID: 85495300
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МИД Ирана прокомментировал удары США и Великобритании по Йемену

31 мая 2024 г., 15:12
Новости ID: 85495300
МИД Ирана прокомментировал удары США и Великобритании по Йемену

Тегеран, 31 мая. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани призвал мировое сообщество, а также исламские страны выполнить свои правовые и гуманитарные объязательства по поддержке угнетенного народа Йемена и противостоять провокационным и авантюрным действиям США и Англии против страны.

Официальный представитель Министерства иностранных дел решительно осудил вчерашние нападения США и Англии на районы городов Сана и Ходейда в Йемене, которые привели к гибели и ранениям десятков йеменцев.

"Агрессивное нападение Соединенных Штатов и Великобритании на Йемен и нападения на граждан и мирных жителей, одновременно с продолжающейся неограниченной поддержкой этих двух стран военных преступлений и геноцида сионистского режима против сектора Газа и города Рафах осуществляются с целью распространения нестабильности в регионе и предотвращения поддержки народа и правительства Йемена угнетенной палестинской нации", сказал он.

Он назвал продолжающееся нарушение суверенитета и территориальной целостности Йемена и нападения на граждан этой страны ярким примером нарушения международных законов и правил, а также нарушения прав человека. "США и Англия несут ответственность за последствия этих преступлений против йеменского народа", отметил Канаани.

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