Ранним утром в пятницу, на острове Киш появились на свет первые детеныши морской черепахи Бисса. Черепашки, вылупившиеся из яиц, некоторое время проводят в гнезде, а затем, как по команде, выбираются из песка и начинают своё первое путешествие к морю. этот вид находится в списке исчезающих животных.