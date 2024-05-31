31 мая 2024 г., 12:01
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Новости ID: 85495144
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На острове Киш появились на свет первые детеныши морской черепахи Бисса

31 мая 2024 г., 12:01
Новости ID: 85495144
На острове Киш появились на свет первые детеныши морской черепахи Бисса

Тегеран, 31 мая. ИРНА — На пляжах острова Киш на юге Ирана начали вылупляться детеныши черепахи морской черепахи Бисса.

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Ранним утром в пятницу, на острове Киш появились на свет первые детеныши морской черепахи Бисса. Черепашки, вылупившиеся из яиц, некоторое время проводят в гнезде, а затем, как по команде, выбираются из песка и начинают своё первое путешествие к морю. этот вид находится в списке исчезающих животных.

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