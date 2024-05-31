31 мая 2024 г., 10:46
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Объем внешнего товарооборота Ирана за два месяца составил $25,3 млрд

31 мая 2024 г., 10:46
??????? ID: 85495101
Объем внешнего товарооборота Ирана за два месяца составил $25,3 млрд

Тегеран, 31 мая. ИРНА — Общий объем внешнего товарооборота Ирана за первые два месяца текущего иранского календарного года (начался 20 марта 2024 года) достиг $25,3 млрд. Об этом сообщил глава Таможенной администрации Исламской Республики Иран Мохаммад Резванифар.

По его словам, Объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) за отчетный период увеличился на 3,8% до $8 млрд. " Объем несырьевого неэнергетического экспорта в весовом выражении составил 23,5 млн т, что на 8,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года", уточнил Резванифар.

При этом, глава иранской Таможни отметил, что за указанный период общий объем экспорта из Ирана составил $16,2 млрд.

"За два месяца текущего года было экспортировано 8,3 миллиона тонн нефтехимической продукции на сумму 3,5 миллиарда долларов, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого в весовом выражении, а на 8% — в стоимостном выражении", добавил он.

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