Объем внешнего товарооборота Ирана за два месяца составил $25,3 млрд

По его словам, Объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) за отчетный период увеличился на 3,8% до $8 млрд. " Объем несырьевого неэнергетического экспорта в весовом выражении составил 23,5 млн т, что на 8,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года", уточнил Резванифар.

При этом, глава иранской Таможни отметил, что за указанный период общий объем экспорта из Ирана составил $16,2 млрд.

"За два месяца текущего года было экспортировано 8,3 миллиона тонн нефтехимической продукции на сумму 3,5 миллиарда долларов, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого в весовом выражении, а на 8% — в стоимостном выражении", добавил он.