В память о президенте Ирана на Генеральной Ассамблее ООН была объявлена минута молчания

Церемония прошла сегодня, 30 мая, с участием представителей различных стран мира. Она была посвящена памяти президента и министра иностранных дел Ирана, а также других жертв крушения вертолета.

В знак уважения к Аятолле Сейеду Эбрахиму Раиси, президенту Ирана, и его спутникам, включая Хосейна Амира Абдоллахияна, министра иностранных дел Ирана, погибшим в авиакатастрофе, Генеральная Ассамблея ООН на своем первом заседании после трагедии провела минуту молчания. Кроме того, Совет Безопасности ООН и послы Движения неприсоединения также почтили память погибших минутой молчания, стоя, на своих первых заседаниях после катастрофы.