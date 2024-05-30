30 мая 2024 г., 21:10
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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В память о президенте Ирана на Генеральной Ассамблее ООН была объявлена минута молчания

30 мая 2024 г., 21:10
??????? ID: 85494859
В память о президенте Ирана на Генеральной Ассамблее ООН была объявлена минута молчания

Нью-Йорк – ИРНА – В четверг по местному времени Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке провела церемонию памяти в честь погибших в авиакатастрофе, в том числе президента Ирана Аятоллы Сейеда Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна. Участники Генеральной Ассамблеи ООН почтили память погибших минутой молчания, стоя.

Церемония прошла сегодня, 30 мая, с участием представителей различных стран мира. Она была посвящена памяти президента и министра иностранных дел Ирана, а также других жертв крушения вертолета.

В знак уважения к Аятолле Сейеду Эбрахиму Раиси, президенту Ирана, и его спутникам, включая Хосейна Амира Абдоллахияна, министра иностранных дел Ирана, погибшим в авиакатастрофе, Генеральная Ассамблея ООН на своем первом заседании после трагедии провела минуту молчания.  Кроме того, Совет Безопасности ООН и послы Движения неприсоединения также почтили память погибших минутой молчания, стоя, на своих первых заседаниях после катастрофы.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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