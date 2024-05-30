В четверг в интервью агентству РИА Новости Сергей Лавров заявил, что Китай мог бы организовать мирную конференцию по Украине в рамках инициатив Пекина по урегулированию украинского кризиса.

"Мы разделяем позицию (Китая) о том, что в первую очередь необходимо урегулировать коренные причины конфликта и защитить законные интересы всех сторон, с последующими соглашениями, основанными на принципе равной и неделимой безопасности", - сказал Лавров.

"Позвольте мне еще раз подчеркнуть, это подразумевает уважение реалий на местах, которые отражают волю живущих там людей", - добавил он.

Москва настаивает на переговорах с условием, что Киев и западные страны признают ее территориальные приобретения на Украине. Однако Киев категорически отвергает такие предложения.

Лавров также подверг критике Соединенные Штаты за поддержку Украины, обвинив Вашингтон в соучастии в действиях Киева.

Это происходит на фоне подготовки Киева к переговорам, которые пройдут в Швейцарии в следующем месяце, якобы с целью объединения международного мнения о том, как положить конец войне. Зеленский, предложивший саммит, заявил, что Путин не должен участвовать в переговорах.

Украина и Швейцария настаивают на участии российских союзников, таких как Китай, но Москва отвергла переговоры как не имеющие авторитета без своего присутствия.

В своих комментариях Лавров также обвинил США в политике на Ближнем Востоке, заявив, что она "подливает масла в огонь конфликта" в регионе.

В середине мая президент России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин договорились о дальнейшем углублении своего "стратегического партнерства", осудив США за угрозы в адрес их стран.

Китай, являющийся крупным рынком для российской военной продукции, и Россия значительно укрепили свое экономическое сотрудничество и дипломатические связи в последние годы, а их стратегическое партнерство стало еще более тесным после украинского конфликта.

США и их западные союзники оказывают Киеву огромную военную и финансовую поддержку с начала "специальной военной операции" России на востоке Украины в феврале 2022 года.