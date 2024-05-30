30 мая 2024 г., 11:56
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Новости ID: 85494276
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В Иране началась регистрация кандидатов президентских выборов 14-го созыва

30 мая 2024 г., 11:56
Новости ID: 85494276
В Иране началась регистрация кандидатов президентских выборов 14-го созыва

Тегеран, 30 мая, ИРНА – Регистрация кандидатов президентских выборов 14-го созыва официально началась сегодня утром с 8:00 часов по тегеранскому времени.

Регистрация кандидатов президентских выборов 14-го созыва состоялась в Министерстве внутренних дел Исламской Республики Иран.

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