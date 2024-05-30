В Иране началась регистрация кандидатов президентских выборов 14-го созыва

Тегеран, 30 мая, ИРНА – Регистрация кандидатов президентских выборов 14-го созыва официально началась сегодня утром с 8:00 часов по тегеранскому времени.

Регистрация кандидатов президентских выборов 14-го созыва состоялась в Министерстве внутренних дел Исламской Республики Иран.