Регистрация кандидатов президентских выборов 14-го созыва состоялась в Министерстве внутренних дел Исламской Республики Иран.
В Иране началась регистрация кандидатов президентских выборов 14-го созыва
30 мая 2024 г., 11:56
Новости ID: 85494276
Тегеран, 30 мая, ИРНА – Регистрация кандидатов президентских выборов 14-го созыва официально началась сегодня утром с 8:00 часов по тегеранскому времени.
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