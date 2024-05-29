Урожай пшеницы в Иране в текущем году составит 14,5 млн тонн

В новом отчете Минсельхоза США (USDA) оценка производства пшеницы в Иране в текущем сельхозгоду может составить 14,5 млн тонн, что выше, чем в сезоне 2022/23, когда урожай был 14 млн тонн.

Кроме того, Мировой урожай пшеницы в этом сельхозгоду увеличится на 11 млн тонн до 798 млн тонн.

Согласно отчету урожай пшеницы в Иране в 2024 году увеличится на 500 тыс. тонн до 14,5 млн тонн. Таким образом Иран станет 11-м крупнейшим производителем пшеницы в мире.

По оценкам Минсельхоза США, в 2024 году Китай будет крупнейшим производителем пшеницы (140 млн тонн) в мире. Европейский Союз (132 млн тонн) будет занимать второе место, а Индия (114 млн тонн) — третье место. Россия, Канада, Пакистан, Австралия, Украина, Турция и Аргентина также займут следующие места соответственно.