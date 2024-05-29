29 мая 2024 г., 14:08
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85493604
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World Central Kitchen приостанавливила свою деятельность в Рафахе

29 мая 2024 г., 14:08
Новости ID: 85493604
World Central Kitchen приостанавливила свою деятельность в Рафахе

Тегеран, 29 мая. ИРНА — Международная благотворительная организация World Central Kitchen (WCK) приостановила свою деятельность в Рафахе после новых преступлений, совершенных сионистской армией в этом городе на юге сектора Газа.

Международная благотворительная организация World Central Kitchen сообищла о приостановки своей деятельности в этом регионе после нападения сионистского режима на Рафах.

Кроме того, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) также заявил, что в секторе Газа не существует безопасности, помощи и топлива.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения «Маргарет Харрис» предупредила, что в секторе Газа нет безопасного места, где палестинский народ мог бы укрыться.

Она выразил свое удивление тем, что сионистский режим нападает на медицинские центры. "Мы до сих пор не знаем, почему [Израиль] бомбардирует больницы и машины скорой помощи", сказала она.

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