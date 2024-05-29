World Central Kitchen приостанавливила свою деятельность в Рафахе

Международная благотворительная организация World Central Kitchen сообищла о приостановки своей деятельности в этом регионе после нападения сионистского режима на Рафах.

Кроме того, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) также заявил, что в секторе Газа не существует безопасности, помощи и топлива.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения «Маргарет Харрис» предупредила, что в секторе Газа нет безопасного места, где палестинский народ мог бы укрыться.

Она выразил свое удивление тем, что сионистский режим нападает на медицинские центры. "Мы до сих пор не знаем, почему [Израиль] бомбардирует больницы и машины скорой помощи", сказала она.