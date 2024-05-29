Лукашенко подписал закон о приостановке действия ДОВСЕ

По данным информационного агентства ТАСС, закон о приостановлении действия ДОВСЕ был одобрен верхней палатой белорусского парламента в начале мая.

«Приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года», - говорится в законе.

В начале апреля пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Лукашенко дал согласие на внесение в парламент подготовленного проекта закона о приостановлении действия ДОВСЕ.

В данном заявлении отмечается, что Беларусь в полном объеме выполняет обязательства по договору, однако Чехия в 2022 году и Польша в 2023 году приняли решение о невыполнении ДОВСЕ в отношении Белоруссии, и Минск в октябре 2023 года в качестве ответной меры приостановила действие договора в отношении этих стран.

Пресс-служба президента Белоруссии также пояснила, что одобрение этого нового закона в Беларуси не означает выхода из него Минска или прекращения осуществления в вооруженных силах внутренних процедур, связанных с его выполнением.