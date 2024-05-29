Саудовская Аравия: Нападение Израиля на Рафах – преступление и явное нарушение международных законов

В заявлении МИД Саудовской Аравии отмечается, что это Королевство возлагает полную ответственность на израильских чиновников за происшествия в Рафахе.

МИД Саудовской Аравии в своем заявлении также пояснил, что Эр-Рияд осуждает нападение израильской армии на палатки беззащитных палестинских беженцев в Рафахе.

В продолжение Эр-Рияд подчеркнул, что продолжение агрессивных действий израильских сил в явном нарушении всех международных и гуманитарных резолюций и законов в тени молчания международного сообщества приведет к усугублению беспрецедентной гуманитарной катастрофы, с которой сталкивается палестинский народ.