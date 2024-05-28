6 млн иностранных туристов посетили Иран за год

Всемирная туристская организация ООН в своем последнем отчете сообщила о значительном росте въезда иностранных туристов в Иран в 2023 году.

Согласно статистике этой международной организации, въезд иностранных туристов в Иран в 2023 году вырос на 43% по сравнению с предыдущим годом.

В этом году Иран посетили 5,9 миллиона иностранных туристов. Годом ранее число иностранных туристов, въехавших в Иран, составляло 4,1 миллиона человек.

Рост въезда иностранных туристов в Иран на 43% за прошлый год произошел после того, как туристическая отрасль Ирана восстановилась после распространения коронавируса, и въезд иностранных туристов в Иран увеличился более чем в 4 раза годом ранее.