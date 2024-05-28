Политико: Министры иностранных дел ЕС впервые обсуждали санкции против Израиля

Этот американский веб-сайт добавил, что министр иностранных дел Ирландии Майкл Мартин после заседания Совета по иностранным делам ЕС заявил, что на этих переговорах было достигнуто «очень ясное согласие» о необходимости поддержки международных гуманитарных правовых институтов.

Он сказал: «На одном из заседаний ЕС я впервые реально стал свидетелем значительных обсуждений о санкциях».

Мартин также упомянул о наличии некоторых разногласий по этому вопросу, но сказал, что среди стран-членов ЕС существует значительная озабоченность по поводу однозначной ситуации, по которой Международный суд вынес решение.