28 мая 2024 г., 15:55
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Политико: Министры иностранных дел ЕС впервые обсуждали санкции против Израиля

28 мая 2024 г., 15:55
??????? ID: 85492520
Политико: Министры иностранных дел ЕС впервые обсуждали санкции против Израиля

Тегеран, 28 мая, ИРНА - Веб-сайт «Politico» сообщил, что министры иностранных дел Европейского союза впервые провели «важные» переговоры о возможности введения санкций против израильского режима в случае, если он нарушит постановление Международного суда о немедленном прекращении военных операций в Рафахе.

Этот американский веб-сайт добавил, что министр иностранных дел Ирландии Майкл Мартин после заседания Совета по иностранным делам ЕС заявил, что на этих переговорах было достигнуто «очень ясное согласие» о необходимости поддержки международных гуманитарных правовых институтов.

Он сказал: «На одном из заседаний ЕС я впервые реально стал свидетелем значительных обсуждений о санкциях».

Мартин также упомянул о наличии некоторых разногласий по этому вопросу, но сказал, что среди стран-членов ЕС существует значительная озабоченность по поводу однозначной ситуации, по которой Международный суд вынес решение.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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