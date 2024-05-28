28 мая 2024 г., 14:47
Новости ID: 85492401
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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БАПОР: Около миллиона беженцев покинули Рафах

28 мая 2024 г., 14:47
Новости ID: 85492401
БАПОР: Около миллиона беженцев покинули Рафах

Тегеран, 26 мая, ИРНА - Агентство помощи и занятости для палестинских беженцев на Ближнем Востоке (БАПОР) сообщило, что в результате атак израильского режима на город Рафах около миллиона беженцев покинули этот город.

БАПОР добавило, что за последние три недели, одновременно с нападениями израильского режима на город Рафах, куда переместились палестинские беженцы из разных районов сектора Газа, около миллиона человек стали беженцами и переехали в другие районы.

БАПОР подчеркнуло, что оказание помощи и защита людей в секторе Газа стало почти невозможным.

Эта организация также сообщила, что после жестокого преступления израильского режима в одном из лагерей на северо-западе Рафаха доступ к некоторым сотрудникам БАПОР стал очень затруднительным.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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