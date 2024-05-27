27 мая 2024 г., 19:31
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Новости ID: 85491493
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Генсек ЛАГ: мы передадим в международные суды дело о новом преступлении Израиля в Рафахе

27 мая 2024 г., 19:31
Новости ID: 85491493
Генсек ЛАГ: мы передадим в международные суды дело о новом преступлении Израиля в Рафахе

Тегеран, 27 мая. ИРНА — Указав на военные преступления сионистского режима против палестинского народа Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт заявил, что ЛАГ передаст дело о новом преступлении этого режима в Рафахе международному суду.

"Серия военных преступлений, совершенных сионистским режимом против палестинского народа продолжается бомбардировкой связанного с БАПОР лагеря беженцев в районе Рафаха, который произошел вчера", написал Абуль Гейт на своей странице в «X».

"Мы представим это новое преступление в международные суды, чтобы доказательства и причины, представленные их командам, были усилены, а виновные в этих преступлениях действительно были привлечены к ответственности в рамках международного правосудия", добавил он.

Ранее Катар, Египет, Саудовская Аравия и Иордания решительно осудили преступление, совершенное сионистским режимом в Рафахе.

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