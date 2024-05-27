Генсек ЛАГ: мы передадим в международные суды дело о новом преступлении Израиля в Рафахе

"Серия военных преступлений, совершенных сионистским режимом против палестинского народа продолжается бомбардировкой связанного с БАПОР лагеря беженцев в районе Рафаха, который произошел вчера", написал Абуль Гейт на своей странице в «X».

"Мы представим это новое преступление в международные суды, чтобы доказательства и причины, представленные их командам, были усилены, а виновные в этих преступлениях действительно были привлечены к ответственности в рамках международного правосудия", добавил он.

Ранее Катар, Египет, Саудовская Аравия и Иордания решительно осудили преступление, совершенное сионистским режимом в Рафахе.