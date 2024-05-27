Испания выделит Украине рекордный пакет военной помощи на сумму более 1,1 миллиарда евро

27 мая президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Мадрид встретится с королем Филиппом VI, а также с председателем правительства страны Педро Санчесом, с которым подпишет двустороннее соглашение по безопасности. Оно включает в себя поставки широкого спектра военной техники, в том числе новую партию ракет Patriot, 19 танков Leopard 2A4, а также большое число материалов, произведенных в Испании.

Ожидается, что часть вооружений может быть направлена Украине до 30 июня, в том числе ракеты и танки. Многое вооружение будет сделано испанскими компаниями, поэтому их поставка может быть отложена до завершения производства. Планируется, что первоначально срок действия соглашения составит два года с возможностью продления до трех лет.

Зеленский собирался посетить Испанию 17 мая, однако был вынужден отменить поездку. Соглашение по безопасности, которое он хочет подписать с Санчесом, схоже с теми, которые Киев уже подписал с рядом других стран, в том числе с Германией и Италией. Оно направлено на то, чтобы гарантировать долгосрочную военную поддержку Украине.