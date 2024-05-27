Иранский парламент 12-го созыва начал работу

На церемонии открытия парламента 12-го созыва принимают участие глава Судебной власти, послы разных стран в Тегеране, председатели прошедших парламентских сессий, представитель великого лидера Исламской революции ходжат аль-ислам Мохаммад Мохаммади Голпайгани, группа семей мучеников борьбы с терроризмом в регионе, министры правительства 13-го созыва, временный исполняющий обязанности президента, национальные и военные чиновники.

На этой церемонии, руководство собранием возьмет на себя совет директоров, который старше по возрасту. Согласно возрастной оценке, Алаэддин Боруджерди, избранный представитель жителей Ларестана (около 74 лет), и Хосейн Али Шахриари, избранный представитель жителей Захедана (около 73 лет), будут председателем и заместителем председателя совета соответственно.

Избирающие представители, присутствующие в парламенте, в соответствии со статьей 67 Конституции приносят присягу на выполнение обязанностей по представительству, доверию и благочестию.